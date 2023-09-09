Jintan ilçesindeki kağıt oyma sanatı

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Jintan ilçesinde yapılan kağıt oyma sanatı, ülkede ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul ediliyor. Sui ve Tang Hanedanlıkları (581-907) döneminde ortaya çıkan sanat kolu, Ming ve Qing Hanedanlıkları (1368-1911) döneminde gelişmiş. Basit bir oyma bıçağı ile ustalar, kuşları ve hayvanları, çiçekleri ve bitkileri, mitleri ve efsaneleri ve daha pek çok figürü kağıttan oyabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)