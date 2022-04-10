Japon ve Türk sanatçılardan "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri"

Japon ve Türk sanatçıların katılımıyla "Koto, Arp, Flüt Trio Konseri" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Sanatçı Atsuko Suetomi'nin geleneksel Japon müzik enstrümanı koto, Yuki Miyata'nın arp ve Bülent Evcil'in flüt icra ettiği konserde, sanatçılar Haru no umi ve Sakura gibi Japon bestelerin yanı sıra uluslararası besteler çaldı.