Japon turistler Nallıhan'daki iğne oyası müzesini ziyaret etti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gelen Japon turistler Nallıhan Belediyesi'ne ait iğne oyası müzesini gezdi.

Mayuko Saksı ile Mono Tokyo Kocahan İğne Oyası Müzesi görevlisi Veysel Çanak'dan ilçe ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mayuko Sakai, "Türk iğne oyalarını annesinin ilgisinden dolayı merak ettiğini bunun için arkadaşıyla buraya geldiklerini söyledi.

Nallıhan'deki ipek iğne oyalarını çok beğendiğini ifade eden Mayuko Sakai, buraya ailesiyle de gelmek isteğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Taner Demir
