Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün Sinop'a Gelişinin 95. Yıl Dönümünde Konser Verdi
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta düzenlenen etkinlikte Atatürk'ün gelişinin 95. yıl dönümünü kutlamak için konser verdi. Konserde popüler şarkı ve türküler seslendirildi ve büyük ilgi gördü.
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kentte konser verdi.
İl Kültür Merkezi salonunda sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, popüler şarkı ve türküleri seslendirdi.
"Kerkük'ün Zindanı", "Memleketim" ve " Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarının seslendirildiği konser, ilgi gördü.
Vali Özarslan, konserin ardından Bando Komutanı Jandarma Albay Kahraman Burak Aksoy'a çiçek verdi.
Konseri Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran takip etti.