Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün Sinop'a Gelişinin 95. Yıl Dönümünde Konser Verdi

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta düzenlenen etkinlikte Atatürk'ün gelişinin 95. yıl dönümünü kutlamak için konser verdi. Konserde popüler şarkı ve türküler seslendirildi ve büyük ilgi gördü.