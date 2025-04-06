CHP'de kurultay günü! 3 aday başkanlık için yarışacak

Kritik gün geldi çattı! Özel ve 2 rakibi başkanlık için yarışacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Stoktan vergi alınacak' iddiasını yalanladı

Yeni vergi iddiası ortalığı karıştırdı! Bakanlıktan jet açıklama var
Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı! 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

İznik'te Turistler Osmanlı Dönemi'ne Ait Mezar Taşı Buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, Roma Dönemi'nden kalma Antik Su Yolu'nu ziyaret eden turistler, Osmanlı Dönemi'ne ait bir mezar taşı keşfetti. İznik, tarihi zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Turistler, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşı buldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Roma Dönemi'nden kalan Antik Su Yolu'nu ziyaret eden turistler, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşı buldu.

UNESCO Dünya Mirası aday listesinde yer alan ve 4 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olan İznik, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Roma Dönemi'nden kalan Antik Su Yolunu ziyaret eden bir grup turist, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşını fark etti. Emekli müze müdürü Taylan Sevil, "Milattan sonra 6. yüzyılda yapılan bu su yolu ve İznik önemli bir tamiratlar gördü. Takriben 20-25 kilometre uzunluğundadır. Devşirme, eski Osmanlı dönemine ait bir mezar taşıdır. 60 yıllarda genel olarak yapılan onarımda yapılan bir işçiliktir. O dönemlerde onarım ve restorasyonların başında restoratör, uzmanlar yoktu. Müteahhit, verilen işçiler ne bulursa onu yapıyorlar. Çok eski dönemlerden beri devşirme malzemelerini kullanmaları yaygındır" dedi.

İznik'te Turistler Osmanlı Dönemi'ne Ait Mezar Taşı Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.