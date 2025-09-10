İznik'te Roma Dönemine Ait Taban Mozaiği Gün Yüzüne Çıkarılıyor

BURSA'nın İznik ilçesinde 2014 yılında bir kanalizasyon altyapı çalışması sırasında ortaya çıkan Roma Dönemine ait taban mozaiği gün yüzüne çıkarma çalışmaları sürüyor.

İznik ilçesi Beyler Mahallesi, Afyon Sokak'ta 2014 yılının Ağustos ayında yapılan kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen taban mozaiğini gün yüzüne çıkarma çalışmaları, İznik Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan alan, koruma altına alınarak 7 Aralık 2015 tarihinde asfaltlanıp, jeotekstil malzemelerle kapatıldı. Mozaiğin, yakınındaki bir evin zeminine kadar ulaşması nedeniyle bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. İznik Müze Müdürlüğü ekiplerinin mozaiği ve devamında ortaya çıkabilecek yapıyı gün yüzüne çıkarma çalışmaları sürerken, bölgede Roma Dönemi'ne ait bir kamu yapısı ya da bir villa olabileceği belirtiliyor.