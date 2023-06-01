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İzmitli Kadınların El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

İzmitli Kadınların El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

İzmit Halk Eğitim Merkezi, '1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla dönem sonu sergisini İzmit Ortaokulu Bahçesi'nde açtı. Sergide, İzmitli kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı.

İzmit Halk Eğitim Merkezi, '1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla dönem sonu sergisini İzmit Ortaokulu Bahçesi'nde açtı. Sergide, İzmitli kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Halk Eğitim Merkezi'nin '1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla açtığı sergide, kursiyerlere başarı belgelerini takdim etti. Sergide kursiyerlerin kendi emekleri ile yaptığı el sanatları, giyim üretim teknolojisi, sanat ve tasarım, kuyumculuk teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarından eserler yer aldı.

Sergiye, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, kursiyerlerin halk oyunları ve sahne performansları ile devam etti.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Hisarcık Kocaeli Kültür Sanat Haberler

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