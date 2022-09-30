İzmir kültür sanat haberi | İzmir Müftüsü Sezik'ten Vali Köşger'e ziyaret

İzmir haber... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Salih Sezik ve beraberindekileri kabul etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Salih Sezik ve beraberindekileri kabul etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre Sezik, ziyaret kapsamında Vali Köşger'e "İslam Kültür Atlası" takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir temanın ön plana çıkarıldığını, bu yılki temanın ise "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" olarak belirlendiğini kaydetti.

Sezik, hafta kapsamında gerçekleştirilecek programlar hakkında Vali Köşger'e bilgi verdi.