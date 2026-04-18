İlber Ortaylı'nın yakınları İzmir'deki söyleşide okurlarla buluştu

İzmir Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlenen söyleşide, Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye ve kızı Tuna Ortaylı, onun yaşamı ve edebi mirası hakkında anekdotlar paylaştı. Nuriye Ortaylı, ağabeyinin kitap ve bilgi tutkusunu vurgulayarak, Tuna Ortaylı ise babasının İzmir'e olan sevgisini dile getirdi.

İzmir Kitap Fuarı kapsamında, geçen ay hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına düzenlenen söyleşide, Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı okurlarla buluştu.

Kültürpark'ta devam eden İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde, Ortaylı'nın hayattayken açılışını yaptığı ve kendi adını taşıyan kütüphanede düzenlenen programa, usta tarihçinin kız kardeşi Nuriye Ortaylı ile kızı Tuna Ortaylı konuk oldu.

Nuriye Ortaylı, ağabeyinin kitaplarla olan derin bağının çocukluk yıllarında başladığını, evi dahil tüm yaşam alanını kitaplara göre kurguladığını söyledi.

Nuriye Ortaylı, şöyle devam etti:

"İlber bilginin tek kaynağı olarak kitabı gören biri değildi. Anadolu'yu ve dünyayı karış karış gezer, her kesimden insanla konuşurdu. Onun için 'elitist' diyenler olsa da o, toplumun her kesiminin hayatını merak eder ve fikirlerini öğrenmeye çalışırdı. Onu gerçeğe ve topluma bağlayan en önemli unsurlar bu merakı ve seyahat tutkusuydu."

Tuna Ortaylı ise babasının İzmir'e karşı özel bir sevgisi olduğunu ve emeklilik planları arasında bu kente yerleşmenin yer aldığını söyledi.

Babasının yaşarken kendi adını taşıyan bir kütüphanenin açıldığını görmesinden mutluluk duyduklarını belirten Ortaylı, "Babam, hayatı büyük yaşayan, merakı hiç bitmeyen bir insandı. Sevenlerinin ilgisi sayesinde bu sevgiyi ölmeden görme şansına erişti. Kendi ismine adanmış bu kütüphane bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Programın sonunda Nuriye Ortaylı, kaleme aldığı "Annem Şefika" isimli kitabını okurlar için imzaladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
