İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Çakırağa Konağı'nda restorasyon tamamlandı

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ndeki Birgi Tarihi Kenti'nde yer alan Çakırağa Konağı'nda 2020 yılında başlayan restorasyon, konservasyon, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, konağın Birgi'nin kültür ve turizm hayatı açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'ndeki Birgi Tarihi Kenti'nde yer alan Çakırağa Konağı'nda 2020 yılında başlayan restorasyon, konservasyon, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ödemiş Müze Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek olan konağımız Birgi'nin kültür ve turizm hayatı açısından son derece önemli bir kazanımdır" dedi.

UNESCO Dünya Kültürel Miras Geçici Listesi'ndeki Birgi Tarihi Kenti'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze olarak faaliyet gösteren İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Çakırağa Konağı'nın 2020 yılında başlayan restorasyon, konservasyon, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Çakırağa Konağı bahçesinde düzenlenen açılışa Konak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Kültür Varlıkları Müze Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Türk Halk Müziği Sanatçısı Bedia Akartürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Açılışın ardından Birgi El Sanatları Evi, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami, Dervişağa Medresesi, Küp Uçuranlar Kulesi ziyaret edildi.