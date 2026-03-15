İzmir'de Kültür Sanat Etkinlikleri 16-22 Mart'ta Başlıyor

Güncelleme:
İzmir'de 16-22 Mart'ta tiyatro, müzikal ve konserlerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 16 Mart'ta "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini, 18 Mart'ta ise "Çanakkale Şehitlerini Anma" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Hamlet", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde ise "Fareler ve İnsanlar" oyunu sahnelenecek.

İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 18 Mart saat 20.00'de "18 Mart" konseri verecek. Şef Andreas Ottensamer yönetiminde gerçekleştirilecek konserde keman sanatçısı Diana Tishchenko sahne alacak. Konserde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin keman konçertosu ile Johannes Brahms'ın 4. senfonisi seslendirilecek.

33. İzmir Avrupa Caz Festivali sona erecek

33. İzmir Avrupa Caz Festivali, 17 Mart'ta AASSM'de piyanist ve besteci Jef Giansily'nin konseriyle sona erecek.

Konserde trompette Hermon Mehari, saksafonda Pierre Bernier, basta Apostolos Sideris ve davulda Darrel Green'den oluşan beşli "Insight" albümünden eserler seslendirecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
