Haberler

"Oyuncu (Ben-Feuerbach)" Samsun'da sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Devlet Tiyatrosu, Alman oyun yazarı Tankred Dorst'un 'Oyuncu (Ben-Feuerbach)' adlı eserini Samsun'da sanatseverlerle buluşturacak. Oyun, 19 ve 20 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Oyuncu (Ben-Feuerbach)" oyununu Samsun'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alınan, çevirisini Sema Engin Edinsel'in yaptığı eser, 19 ve 20 Mayıs saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Rejisörlüğünü Gürol Tonbul'un üstlendiği oyunda, uzun yıllar sahnelerden uzak kalan bir oyuncunun yeniden tiyatro sahnesine dönme çabası ve varoluş mücadelesi ele alınıyor.

Oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını ise Zeki Kayar üstleniyor. Müziğini Cem İdiz'in hazırladığı eserin koreografisi Şafak Ersözlü imzası taşıyor.

Tek perdelik oyunun başrol oyuncusu Hakan Özgömeç'e Deniz Taylan Tombul ve Fulya Gezici eşlik edecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı