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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sezon açılış konseri düzenledi. Konserde Gilbert Varga şefliğindeki orkestra, Dmitry Shishkin ve Deniz Akıncı'nın eşlik ettiği eserleri icra etti. İlerleyen tarihlerde ise Nayden Todorov şefliğindeki konserde piyanist Yeol Eum Son ve keman sanatçısı Svetlin Roussev sahne alacak.