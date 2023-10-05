İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sezon açılış konseri düzenledi. Konserde Gilbert Varga şefliğindeki orkestra, Dmitry Shishkin ve Deniz Akıncı'nın eşlik ettiği eserleri icra etti. İlerleyen tarihlerde ise Nayden Todorov şefliğindeki konserde piyanist Yeol Eum Son ve keman sanatçısı Svetlin Roussev sahne alacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) sezon açılış konseriyle müzikseverleri ağırladı.
Gilbert Varga şefliğindeki orkestraya piyanoda Dmitry Shishkin ve başkemancı Deniz Akıncı eşlik etti.
Orkestra, Pyotr İlyiç Çaykovski, Antonin Dvorak ile Maurice Ravel'in eserlerini icra etti.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 13 Ekim'de AASSM'de Nayden Todorov şefliğindeki konserde piyanist Yeol Eum Son ve keman sanatçısı Svetlin Roussev'i izleyicileriyle buluşturacak.