İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Ion Marin yönetiminde yeni yılın ilk konserini verecek
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ünlü şef Ion Marin yönetiminde 9 Ocak'ta yeni yılın ilk konserini gerçekleştirecek. Konserde piyanistler Lucas ve Arthur Jussen solist olarak sahne alacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, yeni yılın ilk konserini ünlü şef Ion Marin yönetiminde sanatseverlerle buluşturacak.
Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser 9 Ocak saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Orkestra şefliğini Ion Marin'in üstleneceği konserde, piyanistler Lucas Jussen ve Arthur Jussen solist olarak sahne alacak.
Konserde Francis Poulenc'in "İki Piyano için konçertosu" ve Nikolay Rimski-Korsakov'un "Şehrazad" adlı eserleri seslendirilecek.
