Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle 'Cumhuriyet Konseri' verdi. Konserde çeşitli eserler seslendirildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Konseri Verdi

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle "Cumhuriyet Konseri" verdi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, koro şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu sanatseverlere çeşitli eserler sundu.

Konserde Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçesi, Muammer Sun'un İzmir Marşı, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı, Cemal Reşit Rey'in bestelediği 10. Yıl Marşı, Nevit Kodallı'nın Ankara Marşı ve Carl Orff'un Carmina Burana kantatından O Fortuna ile Alexander Borodin'in Prens Igor operasından Poloveç Dansları sahnelendi.