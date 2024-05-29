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İzmir'de Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Cumhuriyet Yüzyılı konseri

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümü öğrencileri, Cumhuriyet Yüzyılı konseri ve oratoryo gösterisi düzenledi. Konserde kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirildi ve Milli Mücadele dönemi anlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümü öğrencileri "Cumhuriyet Yüzyılı" konseri ve oratoryo gösterisi düzenledi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel ile öğrenciler, veliler katıldı.

Öğrencilerden oluşan koro ve orkestra, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirdi. Salondakiler de eşlik etti.

Konserin konuk şefi müzisyen Masis Aram Gözbek de bir eseri yönetti.

Milli Mücadele döneminin konu alındığı oratoryo gösterisi, seyircilerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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