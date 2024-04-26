İzmir'de Liselerde Bilim Uygulamaları Sergisi Açıldı

İzmir'de öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı "Liselerde Bilim Uygulamaları" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Konak Atatürk Meydanı'ndaki sergide algoritma, mantıksal tasarım, biyoçeşitlilik, atık yönetimi, ekolojik denge, sürdürülebilirlik, tarım ve orman, yapay zeka, alternatif enerji kaynakları, tasarım odaklı düşünme, değerler ve Anadolu irfanı, girişimcilik ve sosyal inovasyon gibi alanlardaki çalışmalar yer aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin fikirlerinin buluşlara, buluşların üretime, üretimin refaha dönüşümünün önem taşıdığını ifade etti.

İzmir'de "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı"nı 33 okulda hayata geçirdiklerini kaydeden Yahşi, okul sayısını artıracaklarını belirtti.