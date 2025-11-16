Haberler

İzmir'de Kültür Sanat Haftası Sona Eriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir, 17-23 Kasım tarihleri arasında tiyatrodan operaya, baleden konsere ve sergilere uzanan zengin bir kültür sanat programı sunacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ve çeşitli etkinliklerle dolu bir hafta geçirilecek.

İzmir'de 17-23 Kasım'da tiyatrodan operaya, baleden konsere ve sergilere uzanan zengin bir kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 17-18 Kasım'da "Kuğu Gölü" balesini, 20-22 Kasım'da ise "Midas'ın Kulakları" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu da hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", "Bir Düş Gibi Cahide Sonku", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ayak Takımı Arasında", "Rembetiko Efsanesi", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 20 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonunda "Suzudil Takım" konseri verecek.

İKSF'de seminerler, söyleşiler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca seminerler ve söyleşilerle ev sahipliği yapacak.

Tuğbanur Türkan ile "Kendime Düşünceler" üzerine kitap kulübü söyleşisi, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gülçin Bedi'nin "Karar Mekanizmamızın Gizli Kahramanı: Algı" başlıklı semineri 18 Kasım'da, Ümit Yaşar Işıkhan "Çevre: Savaş, Kuşlar ve Balina" konulu semineri ise 19 Kasım'da yapılacak.

Hafta, 21 Kasım'daki Dr. Burcu Bostanoğlu'nun "Bağımlılıkla Mücadelede Sanat Terapisi" semineriyle devam edecek. Aynı gün Dr. Seçil Sever "Minyatürlerle Lale Devri Saltanat Düğünleri" söyleşisi ile Prof. Dr. Alper Maral'ın "Radyofonik Sanat" konseri sahnelenecek.

Konak Halk Eğitim Merkezi El Nakışı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan "Bir Kadın, Bir İğne, Bir Dünya" sergi ise 18-30 Kasım arasında ziyaret edilebilecek.

"O da Tekfen" sezonun ilk konserini viyola sanatçısı Ezgi Pikayzen, Tuğçe Baydar, Hüseyin Mehmetoğlu ve Gökçen Erdem'in katılımıyla 17 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.