İzmir'de Kültür Sanat Haftası Sona Eriyor

İzmir'de 17-23 Kasım'da tiyatrodan operaya, baleden konsere ve sergilere uzanan zengin bir kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 17-18 Kasım'da "Kuğu Gölü" balesini, 20-22 Kasım'da ise "Midas'ın Kulakları" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu da hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", "Bir Düş Gibi Cahide Sonku", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ayak Takımı Arasında", "Rembetiko Efsanesi", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 20 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonunda "Suzudil Takım" konseri verecek.

İKSF'de seminerler, söyleşiler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca seminerler ve söyleşilerle ev sahipliği yapacak.

Tuğbanur Türkan ile "Kendime Düşünceler" üzerine kitap kulübü söyleşisi, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gülçin Bedi'nin "Karar Mekanizmamızın Gizli Kahramanı: Algı" başlıklı semineri 18 Kasım'da, Ümit Yaşar Işıkhan "Çevre: Savaş, Kuşlar ve Balina" konulu semineri ise 19 Kasım'da yapılacak.

Hafta, 21 Kasım'daki Dr. Burcu Bostanoğlu'nun "Bağımlılıkla Mücadelede Sanat Terapisi" semineriyle devam edecek. Aynı gün Dr. Seçil Sever "Minyatürlerle Lale Devri Saltanat Düğünleri" söyleşisi ile Prof. Dr. Alper Maral'ın "Radyofonik Sanat" konseri sahnelenecek.

Konak Halk Eğitim Merkezi El Nakışı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan "Bir Kadın, Bir İğne, Bir Dünya" sergi ise 18-30 Kasım arasında ziyaret edilebilecek.

"O da Tekfen" sezonun ilk konserini viyola sanatçısı Ezgi Pikayzen, Tuğçe Baydar, Hüseyin Mehmetoğlu ve Gökçen Erdem'in katılımıyla 17 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek.