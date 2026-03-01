Haberler

İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 2-8 Mart tarihleri arasında tiyatro, opera, bale, konserler ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek. Sanatseverler farklı mekanlarda birçok etkinlikte buluşacak.

İzmir'de 2-8 Mart'ta tiyatro, opera, bale, konser ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 Mart'ta "İlkbahar Melodileri" konserini, 4 Mart'ta "Hoffmann'ın Masallarından Bölümler" operasını sahneleyecek.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 3 Mart'ta "Don Kişot" balesi, 5-7 Mart'ta "Figaro'nun Düğünü" operası, 8 Mart'ta ise "Dünya Kadınlar Günü" konseri izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rembetiko Efsanesi", "Nihayet Makamı" ve "Orfin'in Müzik Kutusu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar" ile Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yuko" izlenebilecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 5 Mart'ta "Klasiklerimiz Mupayyer Takımı" konserini verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 6 Mart'ta şef Jesko Sirvend yönetiminde, solist Denizcan Eren eşliğinde konser gerçekleştirecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli söyleşi ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

Dr. Sevgin Karacaoğlu tarafından "Farkındalık, bilinçdışının ifadesi ve iyileşme alanı olarak sanat" söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Çevik düşünmenin psikolojisi" atölyesi 2 Mart'ta düzenlenecek.

Prof. Dr. Gürcan Polat'ın "Belevi mezar anıtı kimin için yapıldı?" söyleşisi 3 Mart'ta, Prof. Dr. Gürbüz Aktaş'ın "Dans ve hareket terapisi" atölyesi 4 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gülçin Bedi'nin "Stres ve başa çıkma yolları" söyleşisi ile Rosey Birgül Sisley'in "İlkbahar çiçekleri sulu boya" atölyesi 5 Mart'ta yapılacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 5 Mart'ta "Yeşilay Haftası" müze konseri verilecek.

Prof. Dr. Yasemin Polat'ın "Antik metinlerde savaş, esaret ve kadın" söyleşisi ile Liane Linda Bencuya ve Müge Yorgancıoğlu'nun "Sanatta kadın olmak" söyleşisi 6 Mart gerçekleştirilecek.

İKSF'de "Kadın sanatçılardan kadim sanatlar" sergisi 8-15 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konserler

AASSM'de piyanist Dengin Ceyhan 3 Mart saat 20.00'de "Piyanonun Kadınları" konserini verecek.

Aynı sanat merkezinde İzmir Oda Orkestrası 4 Mart saat 20.00'de şef Reinhard Goebel yönetiminde Barok ve Klasik dönem eserlerini seslendirecek, yazar Ahmet Ümit'in "Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi" adlı anlatımlı konseri 7 Mart saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı