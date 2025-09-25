İzmir'de 5 Bin Yıllık Seramik Buluntuları Keşfedildi

İZMİR'deki Bayraklı Eski Smyrna Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, 5 bin yıllık seramikler bulundu. Kazının bilimsel danışmanı Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, "Seramik buluntular, 5 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu buluntularla ilk kez M.Ö. 3 binlere tarihlenen hem mimari hem seramik bulguları görmeye başladık. Buluntular hem deniz ötesi hem de iç kesimlerle olan ticari ilişkileri gösteriyor" dedi.

Bayraklı Eski Smyrna Höyüğü'nde 1948 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sürüyor. Kazılar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem'in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bu yılki kazılarda 5 bin yıl öncesine tarihlenen gaga ağızlı testiler, omurgalı çanaklar ve çömlek gibi seramik eserler bulundu. Kullanılan eserler, uzman ekip tarafından restore edilmeye başladı. Eski Smyrna Höyüğü'nün öneminden bahseden Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, "Yaptığımız çalışmalar, Bayraklı ilçesinin tunç ve demir çağ dönemlerini kapsayan sürecini aydınlatmaya devam ediyor. Burası, İzmir'in antik yerleşimlerinden biri. 1948 yılından beri bir kazı geçmişi var. Tunç çağlardan demir çağlara kadar uzun bir kültürel sürece ev sahipliği yapmış. Binlerce yıl devam eden yerleşime ev sahipliği yapan bir yer" dedi.

'SERAMİKLER BİZE KÜLTÜR İLE İLGİLİ ÇOK ŞEY SÖYLER'

Kazılarda seramik buluntular elde edildiğini belirten Prof. Dr. Erdem, "Seramik buluntular, 5 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu buluntularla ilk kez M.Ö. 3 binlere tarihlenen hem mimari hem seramik bulguları görmeye başladık. Seramikler bize kültür ile ilgili çok şey söyler. Üretim teknolojisinden beslenme alışkanlıklarına, bölgeler arası ilişkiler konusunda çok fazla bilgi edinebiliyoruz. Bayraklı'da bulduğumuz seramik örnekleri bize erken Tunç Çağı dönemindeki ilişkilerini gösteriyor. Bulunan seramiklerden yerel gruplar olduğu gibi batı dünyasında da gruplar var. Yerel üretildiğine yönelik analizlerin yanı sıra Adalar ve Yunanistan ile Troya ve Orta Anadolu'yla ilgili seramik gruplar da var. Erken Tunç döneminde, Bayraklı'nın ticari ilişkilerini anlamamıza katkı sağlıyor. İzmir konumu itibarıyla bir liman kenti. Doğu, batı ve kuzey güney yollarında önemli bir kavşak noktasında. Buluntular hem deniz ötesi hem de iç kesimlerle olan ticari ilişkileri gösteriyor" diye konuştu.