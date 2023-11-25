İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Söyleşileri'ne devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği "Cumhuriyet Söyleşileri"nin ikinci konuğu 27 Kasım Pazartesi günü Dr. Serdar Şahinkaya olacak. "100. Yılında Kurtuluş ve Kuruluşun Ekonomi Politiği ve Günümüz" konulu söyleşi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) saat 18.30'da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Cumhuriyet Söyleşileri"nin ikincisi 27 Kasım Pazartesi günü yapılacak. "100. Yılında Kurtuluş ve Kuruluşun Ekonomi Politiği ve Günümüz" konulu söyleşinin konuğu ise Dr. Serdar Şahinkaya olacak. APİKAM'da yapılacak söyleşi, saat 18.30'da başlayacak. Cumhuriyet Söyleşileri'nin ilki Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nun katılımıyla 26 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılında Hukuk Politikaları" başlığıyla düzenlenmişti.

SÖYLEŞİLER İKİ FARKLI MEKANDA YAPILIYOR

Ekim ayında başlayan ve 5 aylık bir zamana yayılacak "Cumhuriyet Söyleşileri"nde, geride bırakılan 100 yıllık zaman zarfında, ülkenin yaşadığı değişim ve gelişim süreci mercek altına alınıyor. Cumhuriyet kazanımlarıyla, hemen hemen her alanda yaşanan bu değişim ve gelişim sürecini merkeze alan söyleşiler; Demokrasi, Siyaset, Hukuk, İktisat, İnsan Hakları, Düşünce Hayatı ve Kültür-Sanat alanlarına odaklanıyor. Söyleşilerde, sadece geçmişin deneyimiyle sınırlı kalınmaması, ülkenin geleceğine dair bir projeksiyon ortaya konulması da hedefleniyor. Söyleşiler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve APİKAM Yerleşkesi olmak üzere iki farklı mekanda gerçekleştiriliyor.