İTO, Türk Süsleme Sanatı'nın Eserlerini Sergiliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türk kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonu kapsamında Türk Süsleme Sanatı'nın eserlerini sergiliyor. Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda düzenlenen etkinlik, ünlü sanatçı Gülüzar Çevik'in 'Lâlezâr' isimli çini sergisi ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, Türk Çini Sanatı'nın zarafetini ve ustalığını yansıtan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. 14 Eylül 2023 tarihinde açılacak olan sergi, 30 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türk kültürel mirasının zenginliğini ve güzelliklerini koruma ve tanıtma misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla, İTO Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda düzenlenen sanat etkinliği ile Türk Süsleme Sanatı'nın göz kamaştırıcı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

İTO'nun düzenlediği etkinlik, ünlü sanatçı Gülüzar Çevik'in eserlerinden oluşan "Lâlezâr" isimli çini sergisi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu sergi, Türk Çini Sanatı'nın zarafetini ve ustalığını yansıtan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Sanatseverler, bu benzersiz sergide Türk Sanatı'nın zengin geçmişine ve özgün estetiğine bir yolculuk yapma fırsatını yakalayacak.

İstanbul Ticaret Odası'nın "Lâlezâr" çini sergisi, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14:30'da İTO Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda açılacak. Sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak ve 30 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için İstanbul Ticaret Odası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.