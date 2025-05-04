İtalya'dan 'Ölümün Yalın Hali' Oyunu Trabzon'da Sahnelendi

İtalya'dan 'Ölümün Yalın Hali' Oyunu Trabzon'da Sahnelendi
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İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında 'Ölümün Yalın Hali' oyununu Trabzon'da sahneledi. Yönetmen Riccardo Pippa'nın eserinde, ölüm teması ironik bir biçimde ele alındı.

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti ve Matteo Vitanza'nın kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Riccardo Pippa'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, ölüm teması maskeler aracılığıyla ironik ve eğlenceli bir tonla ele alınıyor.

Öte yandan gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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