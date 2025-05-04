İtalya'dan 'Ölümün Yalın Hali' Oyunu Trabzon'da Sahnelendi

İtalya'dan Gordi-Franco Parenti Tiyatrosu "Ölümün Yalın Hali" oyununu, Trabzon'da sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti ve Matteo Vitanza'nın kaleme aldığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Riccardo Pippa'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, ölüm teması maskeler aracılığıyla ironik ve eğlenceli bir tonla ele alınıyor.

Öte yandan gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, sahnedeki performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.