İsviçre tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf edilen eser seslendirildi

İSVİÇRE tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yılına ithaf dilen eser, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı onuruna İsviçreli müzisyen François Lindemann tarafından bestelenen eserin dünya prömiyeri, 'Türkiye- İsviçre Dostluk Konseri' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa seslendirilerek yapıldı. Konsere diplomasi ve sanat camiasından önemli isimler katıldı. Türkiye ve İsviçre ezgilerinin yer aldığı konseri şef Cem'i Can Deliorman yönetti. Konserde ayrıca, François Lindemann ve Türk perküsyon ustası Okay Temiz de eser icrasında bulundu.

'İKİ MİLLET ARASINDAKİ DOSTLUĞU SEMBOLİZE EDECEK ÖZEL BİR BESTE'

Konsere ilişkin CSO Ada'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch, iki ülkenin uzun yıllardır yakın ilişki içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için maddi olmayan ama yanı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğu sembolize edecek özel bir eser bestelendi dedi.

Konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yöneten Cem'i Can Deliorman, diplomatik işbirliklerinin yanında kültürel işbirliklerinin de önemli olduğunu kaydederek, Bu açıdan konseri İsviçre Büyükelçiliği ile gerçekleştirmek çok anlamlı. Eserin dünya prömiyerini yapacağız diye konuştu. Eserin bestecisi François Lindemann ise hem Türk hem de İsviçre müziğinin bir arada olabileceği bir eser hazırlamak istediğini ifade etti. (DHA)