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İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Edirne'de Coşkuyla Kutlanacak

İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Edirne'de Coşkuyla Kutlanacak
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Edirne'de 23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler, İstanbul'un fethinin 572. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran konserleri ve Fetih Yürüyüşü gibi birçok etkinlik yer alacak.

İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de 23-24 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Edirne Valiliği koordinesinde organize edilen " İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" kutlama programı, 23 Mayıs Cuma günü Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacak. Etkinlik kapsamında vatandaşlara Fatih Sultan Mehmet'in de çok sevdiği helvalar arasında olan helva-i hakani ikramında bulunulacak.

Aynı gün Selimiye Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

Etkinlikler, 24 Mayıs Cumartesi günü Lozan Anıtı'nda düzenlenecek mehteran konseriyle devam edecek. Ardından Mimar Sinan Genç Ofis'te (Peykler Medresesi) "Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları katılacak.

Kutlamaların en dikkat çekici bölümlerinden biri olan fetih yürüyüşü, aynı gün saat 19.30'da Şükrüpaşa İlkokulu'ndan başlayarak Selimiye Meydanı'na kadar sürecek. Yürüyüşe dizi oyuncularının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ve Atlı Jandarma Takımı da eşlik edecek.

Kutlamalar, Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek resmi açılış töreniyle sürecek. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zeybek halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bando konseri ve "Fetih" temalı video mapping gösterisi yer alacak. Mehteran Birliği konserinin yanı sıra Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Ece Ata sahne alacak.

Kaynak: AA / Salih Baran - Kültür Sanat
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