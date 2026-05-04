İstanbul Sanat’ta “Yüzyılın İzinde” bir hafıza yolculuğu

İstanbul Sanat Dergisi, raflarda yerini alan yeni sayısıyla okurlarını İstanbul’un kültür ve sanat ekosistemini geçmişten bugüne uzanan güçlü bir perspektifle yeniden keşfetmeye davet ediyor. “Yüzyılın İzinde” kapağıyla yayımlanan bu özel sayı, Cumhuriyet ile paralel ilerleyen sanat tarihini, Türkiye’de kültürün kurumsallaşma sürecini ve çağdaş sanatın dönüşen dinamiklerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Derginin kapak dosyasında yer alan “Yüzyılın İzleri”, Koç Topluluğu’nun yüz yıllık kültür ve sanat hafızasını merkeze alarak Türkiye’nin modernleşme sürecine sanat üzerinden kapsamlı bir bakış sunuyor. Yapı Kredi Galeri Direktörü Didem Yazıcı ile gerçekleştirilen özel röportaj, sanatın yalnızca estetik bir alan değil, toplumsal belleğin taşıyıcısı olduğunu vurguluyor.

BİRBİRİNDEN ÖZEL SEÇKİLER

Bu sayıda ayrıca; Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’nun Osmanlı’dan modern Türk resmine uzanan yeni seçkisi, Pera Müzesi’nin Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatsal üretimini odağına alan sergisi, Arter’in “Yapım Aşamasında” grup sergisi ve ANAMED’in “Cümle Fener Burada” başlıklı araştırma odaklı sergisi gibi ülkemizin sanat tarihine ışık tutan önemli içerikler dikkat çekiyor. İstanbul’un kültürel mirasını farklı disiplinlerle yeniden yorumlayan bu seçkiler, okuru yalnızca sergileri gezmeye değil; düşünmeye, sorgulamaya ve tarihsel bağlar kurmaya çağırıyor.

GÜÇLÜ BİR KÜLTÜREL PANORAMA

Çağdaş sanat alanında ise Nilbar Güreş’in 61. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’ndaki “Gözlerinizden Öperim” sergisi, Tatiana Kirillova’nın “Her Damlada Bir İstanbul” yaklaşımı, Zeyrek Çinili Hamam’daki “Temenos: İç Deniz” sergisi ve Haliç Sanat’taki üç yeni sergi gibi güncel üretimler; kimlik, hafıza, su, dönüşüm ve mekân gibi temalar etrafında güçlü bir kültürel panorama oluşturuyor.

SANATÇI DOSYALARI VE SÖYLEŞİLER

Bu sayıda, Türkiye’den ve dünyadan pek çok sanatçının üretim pratiği derinlikli dosyalarla ele alınıyor. Berhiv Ekin, Esra Hatun, Hülya Düzenli, Hediye Akoğlu, Madam P, Aslı Özer, Elif Sanchez, Deniz Çeliker, Kei Ichikawa, Auguste Lu, Mark McKenna, Odetola Ayodele, Michael Ornauer gibi farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçılar, üretim süreçlerini ve düşünsel arka planlarını İstanbul Sanat okurlarıyla paylaşıyor.

AKREDİTE VE ULUSLARARASI ERİŞİMLİ YAYIN

2024 yılı itibarıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na akredite yayınlar arasına giren İstanbul Sanat Dergisi, Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda kütüphaneye, kurum ve koleksiyona ulaşıyor. K-İletişim Yayınlar Grubu tarafından üç ayda bir yayımlanan dergi, kültür ve sanat alanında sürdürülebilir bir referans kaynağı oluşturmayı hedefliyor. İlham verici içerikler, derinlikli dosyalar ve özenle seçilmiş görsellerle dolu İstanbul Sanat Dergisi, sanatın izini süren tüm sanatseverleri bekliyor.

İZMİR SANAT VE ANTİKA FUARI’NDA

İstanbul Sanat Dergisi 13 – 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan, IAAF İzmir Sanat ve Antika Fuarı’nda olacak. Fuar süresince grubun bağlı olduğu yayınevi tarafından çıkan sanat ve kent kitapları da okurlar ile buluşacak.

