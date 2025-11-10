Haberler

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'İnsandan Kaçan' ile Sahneye Çıkıyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu, ünlü Fransız yazar Moliere’in 'Le Misanthrope' adlı eserini, 13-15 Kasım tarihleri arasında Küçükçekmece DT Sahnesi’nde sahneleyecek. Eser, sosyal ilişkilerin alaycı bir eleştirisini sunarken, ünlü karakter Alceste’in yolsuzlukla mücadelesini konu alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun (DT) sahnelediği "İnsandan Kaçan", 13-15 Kasım'da Küçükçekmece DT Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Ünlü Fransız komedya yazarı Moliere'in kaleme aldığı "Le Misanthrope" (İnsandan Kaçan) eseri, Bedrettin Tuncel çevirisiyle sahnelenecek.

Eserde Emre Ön, Evren Akyürek, Sertel Uğur, Abdülhamit Mutlu, Fatma Nazlı Kurbal, Türkü Deyiş Çınar, Fatoş Eve Köroğlu Önalp, Selim Ata Polat, Atlas Karan Tumluer, Ege Erarslan ve Burhan Yıldız rol alacak.

Moliere'in, 1661'de yazdığı, Fransız soyluların sahte kibarlıkları ve çıkarcılıklarını alaycı bir dille eleştirdiği eserin konusu kısaca şöyle:

"Zenginliğin, süsün, abartılı nezaketin takdir topladığı seçkinler dünyası aslında kötülük, ikiyüzlülük, yalan ve dedikoduyla doludur. Oyunun baş kahramanı Alceste bu yolsuzluğa savaş açmaya karar verir ve çevresindeki herkesle mücadeleye başlar."

Cem Emüler'in yönettiği oyunun, dekor ve kostüm tasarımını Ayçın Tar, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziklerini Burak Erkul, koreografisini ise Pınar Ataer yapıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat
