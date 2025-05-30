İstanbul Devlet Tiyatrosu, Haziran'da Ankara'da Üç Önemli Oyun Sergileyecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu, haziranda CSO Ada Ankara'da, "Çarpışma", "Kontrabas" ve "Rumuz Goncagül" oyunlarını sahneleyecek.

Tiyatro, 3 ve 4 Haziran'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da "Çarpışma" oyununu sahneye taşıyacak. Toplumsal hesaplaşma, bireysel travmalar ve insanın içsel çatışmaları üzerine kurulu metniyle dikkati çeken oyun, iki gün boyunca saat 20.00'de başlayacak.

Patrick Süskind'in, bir devlet memuru olan kontrabasçının müzik, tarih, hiyerarşi, cinsellik ve toplum üzerine yaptığı dedikoduların üzerine kurgulanan tek kişilik oyunu, "Kontrabas" ise İstanbul Devlet Tiyatrosunca 3 ve 4 Haziran'da, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da, saat 20.30'da oynanacak.

Oktay Arayıcı'nın yazdığı, 1970'lerin sonlarında değişen sosyal yapı ve ekonomik hayatın etkisiyle kimliğini, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını çağdaş bir orta oyunu atmosferinde anlatan müzikli oyun "Rumuz Goncagül" 14 Haziran'da saat 15.00 ve 20.00'de CSO Ada Ana Salon'da sanatseverlerle buluşacak.