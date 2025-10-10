İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. Yılını Coşkuyla Kutladı

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -İSTANBUL Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80'inci yılı kapsamında 2025-2026 sezonunu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle açtı. Konser müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80'inci yılı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle 2025-2026 sezonunu açtı. Orkestra şefliğini İtalyan şef Antonio Pirolli'nin üstlendiği konserin solisti, ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği akşamda salon tamamen doldu. Programda Maurice Ravel'in 'Piyano Konçertosu' ve Johannes Brahms'ın 'dördüncü ve son senfonisi' seslendirildi. Lugansky'nin teknik ustalığı ve yorumuyla icra ettiği Ravel konçertosu dakikalarca ayakta alkışlandı.