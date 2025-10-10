Haberler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 80. Yılını Coşkuyla Kutladı
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 80. yılını Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserle açtı. Konserde ünlü piyanist Nikolai Lugansky performans sergiledi ve müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -İSTANBUL Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80'inci yılı kapsamında 2025-2026 sezonunu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle açtı. Konser müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80'inci yılı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle 2025-2026 sezonunu açtı. Orkestra şefliğini İtalyan şef Antonio Pirolli'nin üstlendiği konserin solisti, ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği akşamda salon tamamen doldu. Programda Maurice Ravel'in 'Piyano Konçertosu' ve Johannes Brahms'ın 'dördüncü ve son senfonisi' seslendirildi. Lugansky'nin teknik ustalığı ve yorumuyla icra ettiği Ravel konçertosu dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
