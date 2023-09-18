İstanbul Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezona Sezon Açılış Gecesi ile Başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 27 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Sezon Açılış Gecesi ile yeni sanat sezonuna başlayacak. Gecede, ünlü bestecilerin eserlerinden seçkiler ve unutulmaz baleler sahnelenecek.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) Sezon Açılış Gecesi ile başlayacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023- 2024 sanat sezonuna, 27 Eylül akşamı, AKM'de Sezon Açılış Gecesi ile başlayacak. Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği Sezon Açılış Gecesi, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinliği olarak bir kez daha aynı yerde sahnelenecek.

Gecede, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve 'Modern Dans Topluluğu İstanbul' Projesi dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini, G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam'ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler sahnelenecek.

Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Volkan Akkoç'un yapacağı Sezon Açılış Gecesinde; Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler, izlenebilecek.