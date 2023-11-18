Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen " İstanbul'dan Esenler Türk İslam Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi tarafından, camileri, sarayları, tarihi surları ve eşsiz siluetiyle kültür ve sanatın başkenti İstanbul'u konu alan İstanbul'dan Esenler Türk İslam Eserleri Sergisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu. 18 sanatçının ebru, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür dallarındaki 43 eserinden oluşan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılış törenine çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Sergi ve eser hakkında bilgi veren ebru ve hüsn-i hat sanatçısı Fatih Yeşil, "2000 yılından beri ebru ve hüsn-i hat sanatlarıyla uğraşıyorum. Bulunduğumuz sergi İstanbul'dan Esenler Türk İslam Eserleri sergisi. Burada yaklaşık 20 sanatçının 43 eseri bulunmakta Hüsn-i hat, ebru, minyatür gibi sanat dallarına ait eserleri burada görebilirler. Bu sergi 900 sanat ve Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sergi. İki hafta boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde görülebilir" diye konuştu.

"Birçok sanat dalının bir arada olması mutluluk veriyor"

Eseri hakkında konuşan sanatçı Merve Erdoğan ise "Buradaki çalışma İstanbul'un anahtarı adlı bir çalışma, Stilize edilen bir çalışma oldu. Anahtarın uç kısmında Ayasofya'nın kapılarını açık bir şekilde yaptık. Normalde kara kalem, suluboya çalışmalarında Ayasofya camlardan ibaret olarak gözüküyor. Biz kapıyı yerleştirip açtık. Buradaki amacımız İstanbul'un anahtarıyla Ayasofya kapıları açıldı. Yedi tane yaprağımız var bu yedi yaprak İstanbul'un tepelerini temsil ediyor. Kıymetli bir şehirde yaşıyoruz bunu yansıtmaya çalıştık. Birçok sanat dalının bir arada olması mutluluk veriyor" dedi

İstanbul'dan Esenler Türk İslam Eserleri Sergisi iki hafta boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL