Bu yıl düzenlenecek İstanbul Coffee Festival'de Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman gibi sanatçılar sahne alacak.

Bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Coffee Festival'de konser takvimi açıklandı. Festival kapsamında Göksel, Can Bonomo, KÖFN, Jabbar, İkilem, Kolpa, Gökcan Sanlıman gibi sevilen sanatçılar ICF Türk Telekom Prime sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Türk Telekom Prime'ın sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival kapsamında Türk Telekom Prime müşterilerine özel yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıda sıra beklemeden festival alanına giriş ayrıcalığı sunuluyor. Katılımcılar, İstanbul'un önde gelen kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle festivalde bir araya gelecek; kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma imkanı elde edecek. Kahveseverler Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla festivalin tadını çıkaracak. Farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin yer aldığı deneyim alanları, İstanbul'un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler festival ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ayrıca festival süresince Tersane İstanbul'daki etkinlik alanındaki katılımcılara ücretsiz WiFi hizmeti sunacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

14 EYLÜL PERŞEMBE

KÖFN

Can Bonomo

15 EYLÜL CUMA

İkilem

Kolpa

16 EYLÜL CUMARTESİ

Gökcan Sanlıman

Göksel

17 EYLÜL PAZAR

İkiye On Kala

Jabbar