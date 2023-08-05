Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Caz ve Sinema Günleri etkinliği, müzik ve sinema tutkunlarına keyifli bir festival deneyimi sunuyor. Önder Focan ve Dilek Sert Erdoğan'ın konseriyle başlayan etkinlik, Evrencan Gündüz konseri ve 'The Blues Brothers' filminin gösterimiyle devam edecek. Güler Özince'nin konseri ve 'La La Land' filminin gösterimiyle sona erecek.

İstanbul Ataşehir'de, "2. Caz ve Sinema Günleri" katılımcılara keyif dolu bir festival atmosferi yaşatıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Caz ve Sinema Günleri" etkinliği, Türkiye'de caz gitar denince akla gelen ilk isimlerden olan Önder Focan ve Caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan'ın birlikte sahne aldığı konser ile başladı. Sandalyeleri ile birlikte AtaPark'a gelen yüzlerce müziksever, açık havada keyif dolu bir yaz akşamı yaşadılar. Konserin hemen ardından Hollywood'un son dönemde en çok ses getiren yönetmenlerinden olan Damien Chazelle'in sinema eseri "Whiplash" izleyicilerle buluştu.

AtaPark'ta düzenlenen 2. Caz ve Sinema Günleri'nin 5 Ağustos'taki etkinlikleri, ülkemizin yeni dönemde en sevilen müzisyenlerinden olan Evrencan Gündüz konseriyle devam edecek. Ardından da sinema tarihinde müzik türünün kült eserlerinden "The Blues Brothers" filminin gösterimi yapılacak.

Etkinliğin 6 Ağustos'taki son gününde ise; müziğiyle ve şarkılarıyla ülkemizin son dönemde parlayan ve fark yaratan müzisyenlerinden Güler Özince sahne alacak. Konserin ardından da yine yönetmen Damian Chazelle'in romantik müzikal temalı filmi "La La Land" cazseverlerle buluşacak.