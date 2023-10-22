İsrail'e nağmelerle "dur" dediler

BURSA - Bursa Nilüfer Kadın Korosu, yazdıkları besteyi seslendirerek İsrail- Filistin arasında gerçekleşen savaşa dikkat çekti. Tüm dünyanın sessiz kaldığını belirten koro şefi Aysel Gürel, " İsrail'in yaptığı bu katliama sessiz kalamadık. Bu bir savaş değil, bu bir katliam" ifadelerini kullandı.

Bursa Nilüfer Kadın Korosu, İsrail- Filistin arasında yaşanan savaşa dikkat çekmek için beste yaptı. Bestelerini Filistin halkına adayan koro, dünyanın gözü önünde yaşanan savaşa insanların sessiz kaldığını ifade etti. Bursa Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, "Tüm konserlerimizi sosyal projeler yararına yapıyoruz. Toplumda farkındalık oluşturmak bizler için çok önemli. İsrail'in yaptığı bu katliama sessiz kalamadık. Bu bir savaş değil, bu bir katliam. Hastaneye atılan bombalarla nice kadınlar, yaşlılar, çocuklar, hastalar hayatlarını kaybettiler. İsrail'i kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız. 'Dünya nerede' diyoruz. Kendi işlerine geldiği gibi insan haklarını arayan dünya nerede. Tüm dünyayı bu zulme karşı ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya davet ediyorum. Dünya sessiz kalma diyoruz. Bu katliama göz yumma diyoruz. Biz bir koroyuz. Ancak yaptığımız nağmelerle sesimizi duyurabiliyoruz. Tüm dünyaya sesimizi bu şekilde duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.