İspanyol Gitar Virtüözü Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Konser Verdi

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Konser, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan organizasyon işbirliğiyle, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının destekleriyle İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

"İspanya'nın Gönül Telleri" başlıklı bir repertuvar ile bu konser serisinde İspanyol müziğini temsil eden Alvarez, Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez'in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da konserde seslendirdi.

Programda, Luys de Milan, Alonso de Mudarra, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Manuel de Falla, Isaac Albaniz ve Joaquin Rodrigo gibi İspanyol müziğinin ustalarının eserlerinin yanı sıra Alvarez'in "Yüz Yıllık Yalnızlık" ve "Homenaje a Joaquim Malats" besteleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı, yarın Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde, ardından 4 Şubat'ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu'nda öğrencilere yönelik özel gitar resitali gerçekleştirecek.

Bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok ülkede konserler veren Mauricio Diaz Alvarez, İspanyol Dili ve Kültürü Sertifika Programı'nın açılış konserinde de sahne alacak.

Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam ediyor.