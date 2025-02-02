Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü gözaltında
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç

İspanyol Gitar Virtüözü Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Konser Verdi

İspanyol Gitar Virtüözü Mauricio Diaz Alvarez İstanbul'da Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, 'Touching Beauty Concerts' serisi kapsamında İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle bir araya geldi. Konserde, İspanyol müziğinin ustalarının eserlerinin yanı sıra kendi besteleri de dinleyicilere sunuldu.

İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, "Touching Beauty Concerts" serisi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Konser, İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan organizasyon işbirliğiyle, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının destekleriyle İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

"İspanya'nın Gönül Telleri" başlıklı bir repertuvar ile bu konser serisinde İspanyol müziğini temsil eden Alvarez, Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez'in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da konserde seslendirdi.

Programda, Luys de Milan, Alonso de Mudarra, Fernando Sor, Francisco Tarrega, Manuel de Falla, Isaac Albaniz ve Joaquin Rodrigo gibi İspanyol müziğinin ustalarının eserlerinin yanı sıra Alvarez'in "Yüz Yıllık Yalnızlık" ve "Homenaje a Joaquim Malats" besteleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatçı, yarın Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde, ardından 4 Şubat'ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu'nda öğrencilere yönelik özel gitar resitali gerçekleştirecek.

Bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok ülkede konserler veren Mauricio Diaz Alvarez, İspanyol Dili ve Kültürü Sertifika Programı'nın açılış konserinde de sahne alacak.

Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam ediyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Kültür Sanat
img

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.