İspanya kralı için üretildiği belirtilen piyano, Balıkesir'deki müzenin gözde eseri oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergilenen ve İspanya Kralı 13. Alfonso için üretildiği belirtilen piyano, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçedeki okulların kültürel programları kapsamında Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ni gezen öğrencilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler ile tur gruplarına, Almanya'nın Berlin kentindeki bir firma tarafından İspanya Kralı 13. Alfonso'ya hediye edilmek üzere üretilen piyanonun geçmişi hakkında bilgi veriliyor.

Birinci Dünya Savaşı nedeniyle İspanya kralına teslim edilemeyen, orijinal tuş ve telleriyle korunan piyano, hikayesiyle ilgi görüyor.

2015 yılından bu yana sergilendiği müzenin gözde eseri olan piyanonun akort bakımları, mevsimsel olarak düzenli şekilde yapılıyor.

"Krallara özel piyanolar üretmişler"

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu İrfan Kolçak, AA muhabirine, müzede sergilenen piyanoyu 2015 yılından bu yana yaklaşık 30 bin kişinin gördüğünü söyledi.

Almanya'da 1905'te kurulan 1939'a kadar varlığını sürdüren "Bogs & Voigt" firmasının o dönemde kendisini tanıtmak amacıyla Avrupa saraylarına yönelik özel üretimler gerçekleştirdiğini ifade eden Kolçak, "Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere krallarına özel piyanolar üretmişler. Müzemizde sergilenen bu eser, İspanya Kralı 13. Alfonso için özel olarak yapılmış." dedi.

Kolçak, piyanonun İspanya'ya teslim edilemeden Birinci Dünya Savaşı'nın başladığını belirterek, tarihi enstrümanın savaş sürecinde bir Alman generalin eline geçtiğini dile getirdi.

Generalin Türkiye'de görevlendirilmesi üzerine piyanoyu da yanında getirdiğini belirten Kolçak, şöyle konuştu:

"General, buradaki 2 yıllık görev süresi bittiğinde piyanoyu İstanbul'da bırakıyor. İstanbul'da bulunan piyanoyu, daha sonra müzemizin kurulmasına öncülük eden Ülker Erke satın alıyor ve gençlik yılları bu piyanoyla geçiyor, Ülker Hanım'ın ardından enstrüman yeğeni Işıl Erke'ye emanet ediliyor. Işıl Hanım da bu değerli eseri 2015 yılında müzemize bağışladı. O tarihten bu yana piyano burada sergileniyor."

İrfan Kolçak, piyanonun müzede yer aldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünün altını çizerek, 2015 yılından beri yaklaşık 30 bin kişinin bu özel eseri görmeye geldiğini ifade etti.

Mevsimsel akort bakımı titizlikle yapılıyor

Piyanonun tamamen orijinal yapısını koruduğuna dikkati çeken Kolçak, tuşlarının ve tellerinin değiştirilmediğini, tamamen el yapımı özel bir parça olduğunu söyledi.

Enstrümanın bakım süreçleri hakkında da bilgi veren Kolçak, "Emekli müzik öğretmenimiz Cengiz Molva, piyanomuzun akortlarını yapmak için her yıl yaz ve kış aylarında müzemizi ziyaret ediyor. Genleşmeden dolayı yaz ve kış akort ayarları farklılık gösterdiği için bu bakımlar titizlikle gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Piyanoyu görmek üzere müzeyi ziyaret eden Yasemin Yorulmaz da sosyal medyadan öğrendiği müzede gördüğü piyanonun ilgisini çektiğini kaydetti.