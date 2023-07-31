İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükaşçı, öğle vaktinde Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Eyüpsultan Cami Haziresine defnedildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazede, namazı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

Cenazede konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükaşçı ile nasıl tanıştıklarını anlatarak, "Ben Peygamber Efendimizin buyruğu doğrultusunda, hayattayken kendisini Allah için sevdiğimi söyledim. O sünnete uydum. Seyrek görüştük. Ama ismi zikredildiği zaman, bir yere geldiği zaman gönülden sevgimiz olduğunu o da ben de Rabbim de biliyor. Üzüntümüz çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir insan." dedi.

Yerlikaya, Küçükaşçı'nın memleketi Konya'da da acının büyük olduğunu belirterek, "Doğduğu ilk andan son anına kadar biz şahidiz ki imanlı yaşadı. Cenabı Allah'ın vermiş olduğu nimeti en güzel şekilde icra etmeye çalıştı. Gerek bir alim gerek bir bilim insanı olarak yetiştirdiği öğrencilerle beraber o her şeyiyle bizlere örnek bir hayat bırakarak aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mustafa Ziya Küçükaşçı da "Babam rahmetli Haluk Dursun'un cenazesinde 'Bir insanın değeri cenazesinin kalabalıklığından kaynaklanır. İnşallah Allah da bize böyle cenaze nasip eder.' demişti. Çok şükür, bunu yaşıyoruz. Allah razı olsun. Ailem adına buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eski Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Osman Sezgin ise şunları kaydetti:

"Küçükaşçı, alim-i Kur'an idi. Kur'an'ın yaşayıcısıydı ve arifi Kur'an idi. Yani Mustafa Sabri kardeşimize canlı Kur'an denilse yeridir, caizdir. Hayatında hep Kur'an, sünnete göre hareket etmiş, bu vesileyle de kimseyi üzmemiş, kırmamış, kimseyi de gücendirmemiş bir insandı. Mustafa kardeşimiz geriden gelen gençliğin elinden tutarak bir ekol oluştururcasına çok güzel nesiller yetişmesine vesile olmuştur. O bir bilim adamıydı. Yazdığı makaleler gerçekten uluslararası alanda atıf alıyordu. Bilim adamlığının ötesinde tam bir münevver, tam bir aydın idi. İçinde bulunduğu milletin sıkıntılarına, ızdıraplarına milli çözümler getiriyordu. Onun açtığı bu yol dolayısıyla devam edecektir. Allah hepimize böyle ve bundan daha güzel cenazemizde cemaatler nasip etsin."

Katılımın yüksek olduğu cenaze töreninde, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gazeteci yazar Murat Bardakçı, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda siyaset, kültür ve sanat dünyasından isim yer aldı.