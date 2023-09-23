İskenderun'un tarihini mercek altına alan kitap tanıtıldı
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kaleme alınan 'İskeleden Liman Şehrine İskenderun 1593-1918' kitabı tanıtıldı. Kitap, İskenderun ilçesinin tarihine ışık tutacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinin kent tarihini mercek altına alan Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naim Ürkmez tarafından kaleme alınan "İskeleden Liman Şehrine İskenderun 1593-1918" kitabı tanıtıldı.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan kitabın tanıtımı Arsuz ilçesinde bir otelde gerçekleşti.
Doç. Dr. Ürkmez, yaptığı konuşmada iki cilt halinde yayınlanan kitabının İskenderun ilçesinin tarihine ışık tutacağını belirtti.
Tanıtım toplantısına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve kitapseverler katıldı.