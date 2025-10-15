İskenderun Lisesi'nin Restorasyonu Başladı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar alan 125 yıllık İskenderun Lisesi binasında restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen, Fransız işgal dönemi ve Cumhuriyet tarihinin çeşitli dönemlerinde eğitim-öğretime ev sahipliği yapan İskenderun Lisesi'nin binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrencinin eğitim aldığı lise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle, Hatay Valiliği koordinesinde restore edilecek. 1900'lü yılların başında yapılan, dönemin mimari özelliklerini taşıyan ve estetik yapısıyla da dikkat çeken lise binasının taşıyıcı sistemleri güçlendirilecek, iç mekan düzenlemeleri yapılacak ve yapının mimari bütünlüğü titizlikle restore edilecek. Restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi bina yeniden eğitim ve kültür hayatına kazandırılacak.

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, projenin yalnızca bir onarım süreci olarak değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla yürütüldüğü belirtildi.