İşitme Engelliler İçin Masallar Erişilebilir Hale Geliyor

Masalların sessiz dünyaya yolculuğu: İşitme engelliler için erişilebilir kitap

NİĞDE - Niğde'de okuma yazma bilmeyen işitme engelli çocukların masallardan mahrum kalmaması için gönüllülük esasıyla bir proje hayata geçirildi. Sessiz kalplere masal ulaştıran gönüllülük projesi Pofuduk ve Dev Tavşan, işaret diliyle anlatıldı.

Yazar Füsun Deniz Yılmaz'ın kaleme aldığı Pofuduk ve Dev Tavşan isimli çocuk kitabı, okuma ve yazmayı henüz öğrenmeyen işitme engelli çocukların masal keyfinden mahrum kalmaması için QR kodlu erişime açıldı.

Yılmaz'ın kaleme aldığı Pofuduk ve Dev Tavşan isimli çocuk kitabı, işitme engelli Aslıhan Savan Kuş tarafından sayfa sayfa işaret diliyle anlatıldı. İşitme engelli çocukların, masalın işaret diliyle anlatıldığı videolara kolayca erişebilmesi için ise kitabın her sayfasına QR kodlar eklendi. Yazar Füsun Deniz Yılmaz, kitabın çıkış hikayesini anlatırken, işitme engelli çocukların masallarla ilgili neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadığını ve videolu anlatımlı masalların sınırlı olduğunu belirtti.

"Bütün çocukların masal keyfini eşit yaşayabilmesini istedik"

Yılmaz, "İşitme engelli bir arkadaşımın işaret dili anlatımıyla bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız, bütün çocukların masal keyfini eşit bir şekilde yaşayabilmesini sağlamak. Kitapta aslında farklılıkların hiç önemli olmadığını, sevgiyle her şeyin çözülebileceğini anlatıyoruz. Bir tavşanın bir devle arkadaşlık yapabildiği hikaye, çocuklara sevginin engel tanımadığını gösteriyor" dedi.

Hikayeye QR kodlu erişim imkanı

Kitabın özelliğinin her sayfasının QR kodlu, videolu ve işaret diliyle anlatımlı olması olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kitapta bulunan QR koda tarama yaptığımız zaman işitme engelli çocuklar hikayeyi videolu bir şekilde izleyerek masalı öğrenebilecekler. Çocuklar için bir şeyler yapmak çok güzel ve çok zevkli. Bundan sonraki çalışmalarımda da çocuklar için ulaşılabilir, erişilebilir kitaplar yapmayı düşünüyorum. Bu konuda da bana en büyük desteği işaret diliyle anlatım yapan arkadaşım, işitme engelli Aslıhan Savan Kuş verdi. Onun da en büyük hayali çocukken bir masal dinlemekmiş" şeklinde konuştu.

Kitabı işaret diliyle anlatan Aslıhan Savan Kuş ise işitme engellilerin medya içeriklerine erişim konusunda yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Kuş, "Kitapların, filmlerin ve medya içeriklerinin işaret diliyle anlatılması çok önemli. İşitme engelliler olarak birçok şeyden mahrum kalıyoruz. Bu projeyle çocukken hayalini kurduğum masallara, şimdi işaret diliyle erişebilen çocuklar için bir kapı aralamış olduk" ifadelerini kullandı.