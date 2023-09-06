İŞ Sanat, Zeki Faik İzer'in eserlerinden oluşan sergiyi açtı

İŞ Sanat, 83 yaşında hayatını kaybeden ressam Zeki Faik İzer'in eserlerinden oluşan 'Paris, İstanbul, Nice Sergisi'ni ziyarete açtı.

Ressam Zeki Faik İzer'in torunu Prof. Dr. Ayşegül İzer ile Emre Zeytinoğlu'nun birlikte hazırladığı sergi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3'üncü katında yer alan Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverler için kapılarını açtı. 1988 yılında hayatını kaybeden ressam Zeki Faik İzer'in İstanbul, Paris ve Nice'da yaşadığı dönemlerde yaptığı eserlerden oluşan sergi, 2023'ün sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Prof. Ayşegül İzer, sergide 84 parça olduğunu ifade ederek "Sergide, büyükbabamın ilk dönemlerde aileyi çizdiği resimlerden başlayarak öğrencilik dönemindeki resimler, yurt dışındaki çalışmaları ve sonrasında daha çağdaş işleri olmak üzere kronolojik olmasa bile birbirleriyle konuşan resimleri bir arada. Sergi, 2023 yılının sonuna kadar devam edecek? dedi.

'GENÇLERLE BULUŞMASINI ÇOK İSTİYORUM'

Büyükbabasının sanat tarihini çok iyi bildiğini belirten Prof. Ayşegül İzer, "Bütün sanatçılara hem çok yakın hem çok uzak durabilmiş bir sanatçı. Pek çok resmi etüt edip, kopya edip çalışsa bile onların ne tür çalışmalar yaptığını anlamak için etüt etmiş, kendi diliyle anlatmak istediği şeyleri anlatmıştır. Kimi zaman 1925 yılında yaptığı bir resmi 1980'lerde tekrar ele alarak çalıştığını, aynı resim zannettiğiniz şeyin arasına 20 yıl fark girdiğini görüyorsunuz. Diyorsunuz ki, 'Bu çalışkanlık nereden geliyor, nasıl böyle bir ileri bir geri gidip çalışabiliyor?' Ama onun tarzı böyleydi. Burada tüm işler benim koleksiyonuma ait. Bu serginin izleyenlerle özellikle gençlerle buluşmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Ayşegül İzer, gençlere sanattan asla uzak durmamalarını tavsiye etti. (DHA)