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İş Sanat Antik Sahne'de 'Ben Anadolu' oyununun yolculuğu

İş Sanat Antik Sahne'de 'Ben Anadolu' oyununun yolculuğu

Kültür Sanat Haberleri

İş Sanat Antik Sahne'de sahnelenen 'Ben Anadolu' oyunu, Aydın ilinin Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde devam ediyor. Oyunun yazarı Güngör Dilmen'in ölüm yıldönümünde 2 bin kişi katıldı. Yıldız Kenter'in unutulmaz performansıyla dikkat çeken oyun, Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçiriliyor ve Görkem Yeltan tarafından yönetiliyor. Oyunda Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü anlatılıyor. Oyun, antik kentlerdeki serüvenine devam edecek.

İş Sanat Antik Sahne'de 'Ben Anadolu' oyununun yolculuğu Aydın ilinin Sultanhisar ilçesinde yer alan Helenistik dönem kentlerinden Nysa Antik Kenti ile devam ediyor. Oyunun yazarı Güngör Dilmen'in 2012 yılında hayatını kaybetmesinin yıldönümünde, geceye 2 bin kişi katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Güngör Dilmen Sultanhisar Aydın Kültür Sanat Haberler

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