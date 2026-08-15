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50 Yıl Sonra Yeniden Hayat Bulan Gelenek: Kıvratma Dokuması

50 Yıl Sonra Yeniden Hayat Bulan Gelenek: Kıvratma Dokuması
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Amasya’nın geleneksel dokuma türlerinden ‘Gümüşhacıköy kıvratma dokuması’nda kullanılan iplik, yemek tarifi uygulanır gibi hazırlanıyor.

Amasya'nın geleneksel dokuma türlerinden ' Gümüşhacıköy kıvratma dokuması'nda kullanılan iplik, yemek tarifi uygulanır gibi hazırlanıyor. Un, su ve yumurtanın kazanda karıştırılmasıyla hazırlanan hamur, sürüldüğü ipliğin dayanıklılığını artırıyor. Köklü gelenek Amasya'da 50 yıl sonra el tezgahında dokunarak yeniden hayat buldu.

Yemek yapar gibi un, su ve yumurta kullanılıyor

Haşlanan hamur, sürülüp kurutulduğu ipliğin dayanıklı olup kıvrılmasını sağlıyor. 1970'li yıllara kadar yörede kullanılan Gümüşhacıköy kıvratma dokuması, Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde 50 yıl sonra dokundu.

Sandıklarda birkaç örnek kalmıştı

Yörenin zengin dokuma türlerine yönelik araştırma yapan Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri geride sandıklarda birkaç örneğini bulmalarının ardından kolları sıvadı. Usta öğreticiler kazan kaynattı. Haşlanan hamurun sürülüp kurutulduğu ipler hazırlandı. Örneklere bakılarak kadim geleneğin yeniden hayat bulması sağlandı.

Elde eğrilen kıvrılmış ipliği el tezgahında dokuyan usta Hatice Bünyat, "Gümüşhacıköy kıvratma dokumasını son 50 yıldır dokuyan kalmamıştı. Tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Kazan kaynatıp hamurunu iplerle karıştırdık. Haşıllama tekniği ipin daha dayanıklı olmasını sağlıyor" dedi.

Aynı zamanda coğrafi işaretli Yassıçal Çuha Dokuma ustası olan Bünyat, dokumaya başladıkları kumaşların elbise, gömlek gibi giysilerin yanı sıra aksesuarlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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