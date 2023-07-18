İnsan, Doğa ve Göç Konularını İşleyen Sergi Kalyon Kültür'de Açıldı

İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına ilişkin sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" adlı sergi, Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak'ta ziyarete açıldı.

İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle gerçekleşen sergi, pentür, heykel, seramik sanat dallarının yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı eserlerden oluşuyor.

Serginin açılışında konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile yola çıktıkları Kalyon Kültür'de 3 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık." dedi.

Kalyoncu, Kalyon Kültür'ün şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak İyilik İçin Sanat Derneği ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki, sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora da sergide bağımsız 23 sanatçının farklı zamanlarda yaptığı 47 eserin yer aldığını belirtti.

Bora, "Sergimiz, iklim değişikliği, pandemi, göç gibi konuların, her birimizin kişisel deneyimleriyle nasıl kesiştiğini keşfetmemize yardımcı olmayı hedefliyor. Bu keşif sürecinde, izleyicileri iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacını taşıyoruz. Sergiye gelen herkesin, bu eserlerin rehberliğinde kendi düşüncelerini keşfetme fırsatını elde etmelerini umuyoruz." diye konuştu.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançları ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz projelerimizle birçok genç sanatçıyı destekleme fırsatı bulduk. Bizim amacımız, sanatın daha geniş kitlelere yayılması için projeler üretmek ve genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmak. Bunun için de kurumlarla yapılan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Her kurumun birbirinden farklı etkin iş ve ilişki ağları var. 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi kapsamında işbirliği gerçekleştirdiğimiz Kalyon Kültür, etki alanı büyük ve geniş kitlelere ulaşan güçlü bir kurum. Bu nedenle projenin ve sanatçıların görünürlüğüne ciddi anlamda katkı sağlanacak. Bu zamana kadar farklı projelerimizde yer almış birbirinden kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile oluşturulan bu sergiyi, merkezi konumu ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Nişantaşı Taş Konak'ta gerçekleştirmekten dolayı da son derece mutluyuz."

Sergide, Asiye Yüce, Alla Güner, Artagan Pektaş, Cengiz Üstün, Dilan Kapar, Elvan A. Güven, Gonca Göde, Gülçin K. Nevruz, Gülin Meşe, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Melek Kaya, Nida Nur Erdoğan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Rabia Yıldırım, Seher Bedia Yılmaz, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Uygar Eren Kurt ve Zeynep Yazıcı'nın yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, 2 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.