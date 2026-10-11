Haberler

İnönü Üniversitesi İİBF'de hedik tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnönü Üniversitesi İİBF'de hedik tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnönü Üniversitesi İİBF, Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında Merkezi Derslik Binası önünde hedik geleneğini tanıtan bir etkinlik düzenledi. İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel buğdayın kültürel hafıza ve dayanışma açısından önemini anlattı, katılımcılara hedik ikram edildi.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, geleneksel buğday kaynatma kültürü tanıtılarak "hedik" geleneği yaşatıldı.

Merkezi Derslik Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel mutfak kültürünün tanıtılmasını ve kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlandı.

Etkinlikte konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, buğdayın temel bir gıda ürünü olmasının yanı sıra kültürel hafızanın ve paylaşma anlayışının da önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Tarih boyunca buğdayın bulgura dönüştürülmesi sürecinin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve dayanışma kültürünü desteklediğini belirten Tuncel, etkinliğin geleneksel değerlerin öğrencilere aktarılması ve üniversite bünyesinde birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Etkinlikte konuk olarak yer alan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç ise Malatya'nın geleneksel mutfak kültürü, yöresel lezzetler ve gastronomi turizmi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara "hedik" ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Yok böyle ikna çabası! İntihara kalkışan sürücüye bakın ne söyledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem'in Tuğçe'si büyüdü! Son hali şaşırttı