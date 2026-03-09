'İnleyen Nağmeler' öksüz kaldı! Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 70'li ve 80'li yıllarda yazdığı şarkı sözleriyle Türk pop müziğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan Aker'in vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

TÜRK POP MÜZİĞİNE DAMGA VURDU

Ülkü Aker, özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle dönemin pop müziğinde önemli bir yer edindi. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve ilk Türk kadın söz yazarı Fikret Şeneş'in ardından aranjman olarak bilinen bu tür çalışmaların önde gelen isimlerinden biri oldu.

Aker, yalnızca pop müzikte değil, alaturka ve arabesk türlerinde de kaleme aldığı sözlerle geniş bir repertuvar oluşturdu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI

Usta söz yazarı kariyeri boyunca Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi Türk müziğinin önemli isimleri için şarkı sözleri yazdı.

ŞARKILARI ANMA ALBÜMÜNDE TOPLANDI

Ülkü Aker, son olarak 2011 yılında sözlerini yazdığı eserlerin bir araya getirildiği "35 Yılın Şarkıları" adlı anı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Albümde Aker'in eserleri birçok ünlü sanatçı tarafından yeniden yorumlandı.

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

Ülkü Aker, 1943 yılında İstanbul'da altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ülkü Aker, Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerden sonra 70'li ve 80'li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe söz yazma işinde (aranjman şarkılarda) oldukça başarılıydı. Ülkü Aker, söz yazarlığı hünerini sadece aranjman şarkılarda değil, alaturka ve arabesk şarkılarda da gösterdi.

Ülkü Aker, 'Hür Doğdum Hür Yaşarım', 'Bir Fincan Kahve Olsam', 'Benim Gözüm Sende', 'Eskimeyen Dost', 'Yok Yok Yalan Deme', 'İnleyen Nağmeler', 'Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor', 'Zor Dostum Zor', 'Kırk Yıllık Dost Gibiyiz İkimiz', 'Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin', 'Sana Ne Kime Ne', 'Boşvere Boşvere', 'Tek Başına', 'Bazen' ve 'Kim Arar Seni Kim Arar' gibi çok sayıda sevilen ve ünlü şarkıların sözlerini yazdı.

Ülkü Aker; Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Sezen Aksu gibi şarkıcılara da söz yazarlığı yapmıştı. Tüm şarkıcılar içinde Ülkü Aker şarkıları söyleme rekoru Ferdi Özbeğen'in elindedir. Ferdi Özbeğen'in hemen hemen bütün albümlerinde fazlasıyla Ülkü Aker şarkısı vardı. Akrep Nalan'ın 'Halikarnas' şarkısı ile Seyyal Taner'in seslendirdiği 'Son Verdim Kalbimin İşine' ve 'Kalbimi Affettim' şarkıları da Ülkü Aker'in eseridir.

Nilüfer, Ülkü Aker'in 'Of Aman Aman', 'Oh Ya', 'Son Arzum', 'Kim Arar Seni', 'Selam Söyle', 'Başıma Gelenler', 'Kim Kime Dum Duma', 'Ara Sıra Bazı Bazı', 'Baştan Anlat', 'Ne Olacak Şimdi' gibi şarkılarını da seslendirdi.

Kaynak: Haberler.com