İngiltere'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlamaları Başlıyor

İngiltere'de yaşayan Türk camiası, 29 Ekim Pazar günü Natural History Museum'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Gecede Türk şarkıcı ve piyanist Karsu sahne alacak. Gelirler ise eğitim kurumlarına bağışlanacak.

İngiltere'de yaşayan Türk camiası, 29 Ekim Pazar günü Natural History Museum'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Atölye Grup'tan yapılan açıklamaya göre, gecede Türk şarkıcı ve piyanist Karsu sahne alacak.

29 Ekim 2023'te saat 19.23 itibarıyla Natural History Museum'un atmosferinde gerçekleşecek gecenin gelirleri, TEV UK, GEV, BUMED ve TED kurumlarına bağışlanacak ve öğrencilere burs sağlamak için kullanılacak.

Katılımcılar, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacak hem de eğitim fırsatlarını destekleyerek Cumhuriyet'in 2. yüzyılını inşa edecek gelecek nesillere katkıda bulunacak.

Sadece 300 adet biletin satışa çıktığı etkinliğin biletleri www.cumhuriyetbalosu.com adresinden satışa sunuldu.