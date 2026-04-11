Bursa'da işitme engelli öğretmen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvara resmetti

İnegöl'de görev yapan işitme engelli görsel sanatlar öğretmeni Muhammet Nurbiçer, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni duvar resmiyle somutlaştırdı. Çalışma, eğitim modelinin değerlerini ve Türk kültürünü görsel olarak yansıttı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan işitme engelli görsel sanatlar öğretmeni Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni duvar resmiyle somutlaştırdı.

İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde görev yapan Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatını, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yaklaşık 4 aylık çalışmayla duvar resmine dönüştürdü.

Duvar resminde, geçmişten günümüze bilim insanları, Türk kültürüne ait unsurlar ile eğitim modelinin temelini oluşturan değerler yer aldı.

Eserde ayrıca Balkanlar'dan Türkistan'a uzanan coğrafyayı içeren harita da tasvir edildi.

İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi öğrencileri, söz konusu çalışma üzerinden tarih derslerini işleyerek konuları görsel olarak inceleme imkanı buldu.

Nurbiçer, AA muhabirine, sanatın eğitimde kalıcılığı artırdığını belirterek, "Bu tür çalışmalar öğrencilerin tarihsel ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de modelin görsel bir çalışmayla desteklenmesinin eğitime katkı sunduğunu ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadir İnci
