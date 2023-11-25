İnegöl'de 7. Kitap Günleri Başladı

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Günleri, coşkulu bir törenle başladı. 10 gün boyunca 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile kitapseverleri ağırlayacak olan organizasyonda, yazar buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler gibi kültür aktiviteleri düzenlenecek.

Mobilya'nın başkenti İnegöl'de 7. Kitap Günleri kapılarını ziyarete açtı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Kitap Günleri Cuma günü düzenlenen coşkulu törenle başladı. İnegöl'de 10 gün boyunca 100'ü aşkın yazar, yayınevi ve 1 milyon kitap ile kitapseverleri ağırlayacak organizasyon, ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. İnegöl'deki 7'inci Kitap Günleri'nde yazarların imza günleri, söyleyişiler ve paneller gibi kültür aktiviteleri ile kültür coşkusunun dolu dolu geçeceği belirtiliyor.

İnegöl Belediyesi tarafından bilginin değişmez unsuru olan kitap ile ilçe halkının ve kitapseverlerin buluşması adına bu yıl 7'ncisi düzenlenen ' İnegöl Kitap Günleri'nin kurdela kesimini İnegöl Belediye Başkanı Alber Taban, Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve minik öğrenciler birlikte yaptı. Açılışta fuarın onur konuğu olan İhsan Süreyya Sırma da hazır bulundu.

MODEF Fuar Alanında düzenlenen ve 03 Aralık tarihine kadar açık kalacak olan İnegöl Kitap Günlerinde, 100'ü aşkın yayınevi eserlerini İnegöllülere sunacak. Organizasyon kapsamında; 20 yerel yazar ile 100'ü aşkın konuk yazar, 1 milyon kitap, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri ile İnegöl halkı dolu dolu bir 10 gün geçirecek. İlçe halkına kitap okumanın önemini aşılamak, okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak ve okur-yazar buluşmalarına öncülük ederek geleceğe hazırlanan çocuklara kitabı ve okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen İnegöl Kitap Günlerinde ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.

Fuarda her gün aralarında; Hayati İnanç, Gri Koç, Orhan Toker, Merve Gülcemal, Tufan Gündüz, Kemal Sayar, Fatih Duman, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Dilek Cesur ve Beyhan Budak gibi birçok güçlü kalemin yer aldığı ve herkesin yakından tanıdığı yazarlar 'Yazar Buluşmaları' kapsamında İnegöllülerle bir araya gelecek.

Başkan Taban'dan davet

Herkesi Kitap Günlerine davet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl'de Mevsim Kitap sloganıyla başlattığımız 7. Kitap Günleri bugün itibariyle açıldı. 10 gün sürecek fuarda kitapseverlerimiz 100'ü aşkın yayınevi, 100'ü aşkın seçkin yazarımız ve 1 milyon kitap ile buluşacak. Tabi bu arada kıymetli yazarlarımızın katılımıyla imza günleri, söyleşiler ve konferanslar da gerçekleşecek. Kitapseverler istedikleri kitapları burada bulabilecekler. İnegöl'de geleneksel hale getirdiğimiz Kitap Günlerinden pek çok kitapseverimiz faydalanacak inşallah. Herkesi kitap fuarımıza davet ediyorum" dedi.

"İnsanları yücelten kitaptır"

Kitap Günlerinin açılış konuğu Yazar İhsan Süreyya Sırma ise "Yapılan bu kitap fuarından onur duydum. İnsanları yücelten kitaptır. Onun için Allahuteala da Kuran-ı Kerime kitap ile başlıyor. Bu kitap, isteyenler için hidayet kaynağıdır diye. İnegöl Kitap Günlerinin de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Kitaplarımızı her yıl buradan temin ediyoruz"

Vatandaşların fuara ilgisi oldukça yüksek. Kitap Günleri Fuar alanında organizasyona ilişkin değerlendirmeler yapan vatandaşlar, "Bu sene de kitap fuarına geldik. Her sene geliyoruz. Kitaplarımızı da her yıl buradan temin ediyoruz. Daha etkili ve verimli oluyor çocuklarım için. Kitaplara değer veriyoruz. Herkese tavsiye ediyorum, mutlaka gelsinler. Fuarda çok iyi yayınevleri ve kitaplar var, yazarlar var" yorumlarında bulundu. Organizasyonun en küçük yazarı olan Berre Nur Yavuz isimli öğrenci ise "7. Kitap Günlerinde İnegöl'ün en küçük yazarı olarak burada yerel yazarlar bölümünde katılım sağlayacağım. Ben çocuklar için kitap yazmayı çok seviyorum ve ileride de bunu sürdürmek istiyorum. Kitaplarla buluşmak için herkesi kitap fuarına davet ediyorum. Herkese uygun kitap var burada" dedi.

Abdülkadir Açar isimli yayın evi sorumlusu da "Timaş Yayınları olarak 7. İnegöl Kitap Fuarına katıldık bu sene. Geçen yıllarda da çok dolu dolu geçen bir fuardı. Bu yıl da yine aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Elif Naz isimli öğrenci, Kitap Günleri öncesi kendilerine kumbara dağıtıldığını hatırlatarak; "Vehbi Koç İlkokulundan geldim. Bize kumbara dağıtılmıştı. Para biriktirerek buraya geldik kitap almaya. Çok güzel kitaplar var" şeklinde konuştu. - BURSA