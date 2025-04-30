İlkokul Öğrencileri Fidan Dikme Etkinliği Düzenledi
Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu öğrencileri, 'yeşil çevre' projesi kapsamında çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.
Nevşehir'de ilkokul öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün "yeşil çevre" projesi kapsamında Hacı Asım Atabilen İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile Göre beldesi yakınlarındaki dağlık arazide etkinlik düzenlendi.
Okulun 3. sınıf öğrencileri, temin edilen çam fidanlarını dikip, can suyu verdi.
Programa, okul müdürü Yasin Özer, sınıf öğretmeni Yeşim Ceylan ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat